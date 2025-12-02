Усик стал лучшим бойцом года по версии WBC

Александр Усик стал почетным гостем 63-й конвенции Всемирного боксерского совета (WBC) в Бангкоке (Таиланд). Во время официального мероприятия украинский боксер получил очередную награду.

Непобедимого украинца признали лучшим бойцом 2025 года по версии WBC. Александр Усик получил награду WBC King, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирный боксерский совет.

Интересно Не был на вершине, – Фьюри рассказал, почему Кличко лучше Усика

Какую награду получил Усик?

Награду украинскому боксеру вручил бывший чемпион мира Насим Хамед.

Видео с конвенции WBC

Интересно, что лучшей боксеркой года стала абсолютная чемпионка мира в первом полусреднем весе Кэти Тейлори.

С кем хочет подраться Усик?

Отметим, что Усик откровенно рассказал, с кем хочет провести бой в 2026 году. Александр удивил всех своим выбором соперника.

"Нет, я продолжаю драться. В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксер. Он является одним из величайших супертяжей за последние 10 лет", – процитировало слова Усика издание Boxing King Media.

Также этому изданию украинец впервые объяснил, почему отказался от пояса WBO. Напомним, что 17 ноября стало известно о таком решении Александра, которое сделало из британца Фабио Уордли нового чемпиона мира по версии WBO.

Усик может потерять еще один чемпионский пояс?