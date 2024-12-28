Усик сохранил лидерство в рейтинге ESPN

Испанское издание ESPN обновило рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. В десятке лучших разместился только один украинец.

Александр Усик сохранил за собой первую позицию в этом рейтинге от ESPN. Боксер из Симферополя дважды победил Тайсона Фьюри в 2024-м году. Это единственные два поражения в карьере "Цыганского короля". И это сделал наш Усик, пишет 24 Канал.

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Снова на вершине

В спину непобедимому украинцу дышит Теренс Кроуфорд. Топ-3 лучших замкнул Наоя Иноуэ.

Также в топ-10 лучших боксеров мира независимо от весовой категории попали: Артур Бетербиев, Сауль Альварес, Дмитрий Бивол, Джесси Родригес, Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон и Дзунто Накатани соответственно.

Напомним, что известный портал BoxRec тоже обновил сразу несколько боксерских рейтингов под финал года. В обоих случаях Усик не был на вершине списка. Александр занял второе место в рейтинге лучших боксеров в истории Украины, а в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории стал лишь 13-м.

К слову. Также в топ-15 рейтинга боксеров независимо от весовой категории от BoxRec расположился Василий Ломаченко, который занял 15-ю строчку.

Также итоги года подвел другой портал GiveMeSport. Здесь Усика назвали лучшим супертяжем на данный момент.

Улучшить свои позиции в рейтингах BoxRec Усик может уже в 2025-м году, если договорится о своем следующем поединке. Александр после реванша с Фьюри получил вызов от чемпиона IBF Дюбуа. Даниэль хочет реванша и боя за "абсолют".