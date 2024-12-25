Боксер из Симферополя возглавил рейтинг лучших супертяжей на данный момент от GiveMeSport. 21 декабря (22 декабря в Украине) Александр Усик во второй раз за 2024-й год победил Тайсона Фьюри по решению судей (единогласным), сообщает 24 Канал.

Интересно Усик раскрыл бой, который стал для него самым сложным

Рейтинг лучших супертяжей

После двух поражений подряд, которые стали дебютными в карьере британца, "Цыганский король" опустился на третью строчку. Зато серебряную позицию занимает Даниэль Дюбуа, который бросил вызов Усику на реванш. Александр принял его и попросил саудитов организовать поединок. Однако "Динамит" уже назвал место, в котором хотел бы подраться против непобедимого украинца. И это не Саудовская Аравия.

К слову. Усик уже побеждал Дюбуа летом 2023-го года. Бой закончился в 9-м раунде техническим нокаутом украинца.

Возле топ-3 лидеров расположился еще один поверженный Усиком боксер из Великобритании – Энтони Джошуа. А Эй Джею в спину дышит претендент на звание чемпион мира Джозеф Паркер.

Также в десятку лучших от известного портала попали: Агит Кабаел, Чжан Чжилей, Мартин Баколе, Майкл Хантер и Мозес Итаума, который соответственно замкнул топ-10 супертяжей.

Напомним, что сейчас Усик и Фьюри отстранены от бокса после очного реванша. WBC отстранила обоих супертяжей от ринга, чтобы не рисковать их здоровьем.