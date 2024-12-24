Обидчик Тайсона Фьюри откровенно рассказал, что самым сложным для него была вторая встреча с Энтони Джошуа. Реванш против Эй Джея состоялся 20 августа 2022-го года, а 24 февраля того же года Россия начала полномасштабную войну в родной стране Александра.

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Какой бой назвал Усик

Поединок был очень ровным, а в 9-м раунде Джошуа удалось удивить Усика. К счастью, украинец выстоял и победил британца по раздельному решению судей 115-113, 113115 и 116-112.

Именно этот второй поединок и назвал Александр, пишет 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

Думаю, второй бой Джошуа был самым тяжелым, потому что началась война, было много эмоций, я похудел. Сейчас я чувствую себя хорошо, у меня есть мотивация, все ок,

– сказал Усик.

Справка. 25 сентября 2021-го года Усик впервые сошелся в одном ринге с Джошуа. Боксеры подарили болельщикам полный 12-раундовый поединок, который закончился победой Александра по единогласному решению судей. Украинец получил четыре пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Усик провел четыре поединка. Александр подрался еще против Даниэля Дюбуа (победа техническим нокаутом в 9-м раунде) и Тайсона Фьюри (в первом – победа по раздельному решению, а во втором – победа по единогласному решению судей). Интересно, что Усик не назвал самым тяжелым в карьере с точки зрения психологического аспекта ни одного из двух боев против "Цыганского короля".

На пресс-конференции после реванша Усик признался, что ему легче дался реванш, чем первый бой против Фьюри.