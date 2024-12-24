Кривдник Тайсона Ф'юрі відверто розповів, що найскладнішим для нього була друга зустріч із Ентоні Джошуа. Реванш проти Ей Джея відбувся 20 серпня 2022-го року, а 24 лютого того ж року Росія розпочала повномасштабну війну у рідній країні Олександра.

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Який бій назвав Усик

Поєдинок був дуже рівним, а у 9-му раунді Джошуа вдалось здивувати Усика. На щастя, українець вистояв та переміг британця за роздільним рішенням суддів 115-113, 113115 та 116-112.

Саме цей другий двобій й назвав Олександр, пише 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

Думаю, другий бій Джошуа був найважчим, тому що почалася війна, було багато емоцій, я схуд. Зараз я почуваюся добре, у мене є мотивація, все ок,

– сказав Усик.

Довідка. 25 вересня 2021-го року Усик вперше зійшовся в одному ринзі із Джошуа. Боксери подарували уболівальникам повний 12-раундовий двобій, який закінчився перемогою Олександра за одноголосним рішенням суддів. Українець здобув чотири пояси WBA (Super), IBF, WBO та IBO.

Від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усик провів чотири поєдинки. Олександр побився ще проти Даніеля Дюбуа (перемога технічним нокаутом у 9-му раунді) та Тайсона Ф'юрі (у першому – перемога за роздільним рішенням, а у другому – звитяга за одноголосним рішенням суддів). Цікаво, що Усик не назвав найважчим у кар'єрі із погляду на психологічний аспект жодного із двох боїв проти "Циганського короля".

На пресконференції після реваншу Усик зізнався, що йому легше дався реванш, аніж перший бій проти Ф'юрі.