На вершине этого обновленного рейтинга BoxRec оказался Владимир Кличко, который еще в августе 2017-го повесил боксерские перчатки на гвоздь. В спину Кличко-младшему дышит Александр Усик, который завершил 2024-й год второй победой над Тайсоном Фьюри, сообщает 24 Канал.

Вот так Известный портал выдал дикий рейтинг лучших боксеров мира: место Усика шокирует всех

Лучший боксер Украины

Топ-3 лучших украинских боксеров замыкает Виталий Кличко. Вплотную к тройке лучших оказался Василий Ломаченко.

Также в топ-10 вошли Сергей Дзинзирук, Виктор Постол, Владимир Сидоренко, Андрей Котельник, Денис Беринчик и Александр Гвоздик, который закрыл десятку.



Топ-10 лучших боксеров в истории Украины / Скриншот с BoxRec

Если здесь Александр Усик стал вторым, то в рейтинге лучших супертяжей в настоящее время от портала GiveMeSport боксер из Симферополя оказался на вершине списка. Что не скажешь об обновленном рейтинге BoxRec лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р). Там Усик лишь 13-й, а Ломаченко вообще занимает 15-ю строчку.