Александр Усик трижды становился абсолютным чемпионом мира. Украинский боксер навсегда вписал в свою фамилию в историю этого вида спорта.

Однако различные эксперты и фанаты любят говорить, что Александр Усик не достиг бы высот в прошлую эпоху. Стивен Эдвардс высказался о возможном бое между украинским боксером и Майком Тайсоном, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

Кто победил бы в бою Усик – Тайсон?

Американский тренер заявил, что Александр Усик безусловно один из лучших боксеров в истории. Стивен Эдвардс отметил, что украинскому боксеру легче драться с соперниками большого размера.

Специалист выделил то, что Майк Тайсон не очень выносливый боксер, однако он видел, как "Железный Майк" проводил мощные поединки с 12 раундами. Кроме того, Эдвардс подчеркнул, что для американца все равно, что Усик левша.

Я не хочу обижать Усика, он особенный. Но Тайсон на пике имел бы равные шансы против Усика, и я, скорее всего, выбрал бы Майка. Тайсон на самом деле быстрее Усика. Он атаковал бы его тело убийственными хуками, а Усик может быть поражен апперкотами, которые являются лучшим ударом Тайсона. Усик имел бы шанс во второй половине боя, но в первой половине он получил бы серьезные повреждения,

– сказал Эдвардс.

Ранее Джозеф Паркер в интервью для Sky Sports раскрыл секрет успеха Александра Усика. Украинский боксер внимательно относится к подготовке к поединку и держит себя в идеальной форме.

Что известно об Усике и Тайсоне?