Відомий тренер оцінив шанси Усика у гіпотетичному бою з Майком Тайсоном
- Американський тренер Стівен Едвардс вважає, що Майк Тайсон на піку своєї кар'єри мав би рівні шанси проти Усика.
- Едвардс зазначив, що Усик міг би мати шанс у другій половині бою, але в першій половині міг би зазнати серйозних ушкоджень від Тайсона.
Олександр Усик тричі ставав абсолютним чемпіоном світу. Український боксер назавжди вписав в своє прізвище в історію цього виду спорту.
Проте різні експерти та фанати полюбляють говорити, що Олександр Усик не досяг би висот в минулу епоху. Стівен Едвардс висловився про можливий бій між українським боксером та Майком Тайсоном, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.
Хто переміг би у бою Усик – Тайсон?
Американський тренер заявив, що Олександр Усик беззаперечно один з найкращих боксерів в історії. Стівен Едвардс зазначив, що українському боксеру легше битися з суперниками великого розміру.
Спеціаліст виділив те, що Майк Тайсон не дуже витривалий боксер, проте він бачив, як "Залізний Майк" проводив потужні поєдинки з 12 раундами. Окрім того, Едвардс підкреслив, що для американця все одно, що Усик шульга.
Я не хочу ображати Усика, він особливий. Але Тайсон на піку мав би рівні шанси проти Усика, і я, швидше за все, обрав би Майка. Тайсон насправді швидший за Усика. Він атакував би його тіло вбивчими хуками, а Усик може бути вражений аперкотами, які є найкращим ударом Тайсона. Усик мав би шанс у другій половині бою, але в першій половині він зазнав би серйозних ушкоджень,
– сказав Едвардс.
Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю для Sky Sports розкрив секрет успіху Олександра Усика. Український боксер уважно ставиться до підготовки до поєдинку та тримає себе в ідеальній формі.
Що відомо про Усика та Тайсона?
Олександр Усик вперше публічно звернувся до Джейка Пола. Український боксер заявив, що вони неодмінно зустрінуться у клітці.
Майк Тайсон битиметься проти Флойда Мейвезера. Бій має відбутися навесні 2026 року.
Усик востаннє бився 19 липня 2025 року у реванші із Даніелем Дюбуа. У тому поєдинку український боксер нокаутував британського боксера у п'ятому раунді.