Усик или Тайсон: эксперт высказался о гипотетическом поединке двух легенд бокса

Adv

Он считает, что Тайсон смог бы справиться с такими боксерами, как Даниэль Дюбуа, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Об этом он рассказал на ютуб-канале.

Джордан назвал Усика единственным, кто мог бы создать проблемы Майку Тайсону

В то же время он выделил Александра Усика как единственного бойца, который мог бы создать американцу серьезные трудности.

Он прошел бы сквозь нынешнее поколение супертяжеловесов, как нож сквозь масло. Единственным, кто мог бы создать ему больше проблем, чем кто-либо из них – Дюбуа, Джошуа или Фьюри, – был бы Усик. Благодаря своей подвижности он мог бы усложнить задачу Тайсону. Но скорость, взрывная сила, то, как быстро он преодолевал дистанцию от момента нанесения удара до его попадания, и все остальное… Думаю, он бы нокаутировал любого из них– заявил Джордан.

Напомним, ранее появлялась информация о планах Усика вернуться в первую тяжелую весовую категорию. Среди возможных соперников украинца называли Давида Бенавидеса, которого связывают с чемпионскими титулами WBA и WBO.

Также директор команды украинца Сергей Лапин, рассказал о будущем в профессиональной карьере Усика.