Усик чи Тайсон: експерт висловився про гіпотетичний бій двох легенд боксу

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Він вважає, що Тайсон міг би впоратися з такими боксерами, як Даніель Дюбуа, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі. Про це він розповів на ютуб-каналі.

Джордан назвав Усика єдиним, хто міг би створити проблеми Майку Тайсону

Водночас він виділив Олександра Усика як єдиного бійця, який міг би створити американцю серйозні труднощі.

Він пройшов би крізь нинішнє покоління надважковаговиків, як ніж крізь масло. Єдиним, хто міг би створити йому більше проблем, ніж будь-хто з них – Дюбуа, Джошуа чи Ф'юрі, – був би Усик. Завдяки своїй рухливості він міг би ускладнити Тайсону завдання. Але швидкість, вибуховість, те, як швидко він долав дистанцію від моменту завдання удару до його влучання, та все інше… Думаю, він би нокаутував будь-кого з них– заявив Джордан.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація про плани Усика повернутися до першої важкої ваги. Серед можливих суперників українця називали Давіда Бенавідеса, якого пов'язують із чемпіонськими титулами WBA та WBO.

Також директор команди українця Сергій Лапін, розповів про майбутнє у професійній кар'єрі Усика.