Действующий чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел высказал предположение, что бывший абсолютный чемпион мира может завершить карьеру после боя с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает Fightbook MMA.

Когда Усик завершит профессиональную карьеру

По словам немецкого боксера, Усик может провести еще один бой после встречи с Уайлдером, однако именно поединок против американца, по его мнению, станет для украинца последним.

Думаю, он завершит карьеру. Возможно, проведет еще один бой. Я слышал, что он может встретиться с Деонтеем, но точно не знаю. После этого боя он завершит карьеру. Думаю, он понимает – ему все-таки 39 лет – что это будет последний бой в его карьере, так почему бы и нет? Думаю, он проведет этот поединок с Деонтеем в США,

– сказал Кабаел.

Ранее появлялась информация, что бой Усик – Уайлдер может состояться в марте 2027 года в США.

Отметим, что Кабаел является действующим чемпионом мира WBC в супертяжелом весе. Немец завоевал титул в июне 2026 года после того, как Усик уволил чемпионский пояс.

В то же время в будущем у украинца остается еще один потенциальный вариант, третий бой с Тайсоном Фьюри. Британец предложил Усику провести реванш в ноябре и уже опубликовал постер поединка. Сам Усик заявил, что "пойдет за Тайсоном".