Александр Усик поделился мыслями относительно бывших визави. Король хевивейта назвал самого опасного оппонента в своей карьере, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Самый опасный оппонент Усика

Александр Усик дрался с такими боксерами, как Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа, Тайсон Фьюри и другими. Однако "Безоговорочный" выделил другого британского хевивейтера.

Украинский чемпион вспомнил бой с Дереком Чисорой. Усик рассказал, что британец был самым опасным оппонентом в его карьере.

Послушайте, я уважаю Фьюри. Он великий человек, думаю он дал мне самый тяжелый бой. Но опаснее был Дерек Чисора. Очень крепкий парень. Дерек – правая рука, левая рука, я хотел бы блокировать, но подумал "О Боже, отходи, это опасно,

– рассказал Усик.

Отметим, что бой Усик – Чисора состоялся 31 октября 2020 года. На "Уэмбли" украинский боксер победил Дерека раздельным решением судей и получил чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO.

Напомним, что в последнем поединке Александр Усик одолел Тайсона Фьюри. По итогам 12 раундов украинский чемпион одержал победу благодаря единогласному решению судей.