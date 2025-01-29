Олександр Усик поділився думками щодо колишніх візаві. Король хевівейту назвав найнебезпечнішого опонента у своїй кар'єрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Найнебезпечніший опонент Усика

Олександр Усик бився з такими боксерами, як Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа, Тайсон Ф'юрі та іншими. Проте "Беззаперечний" виділив іншого британського хевівейтера.

Український чемпіон пригадав бій з Дереком Чісорою. Усик розповів, що британець був найнебезпечнішим опонентом у його кар'єрі.

Послухайте, я поважаю Ф'юрі. Він велика людина, думаю він дав мені найважчий бій. Але небезпечнішим був Дерек Чісора. Дуже міцний хлопець. Дерек – права рука, ліва рука, я хотів би блокувати, але подумав "О Боже, відходь, це небезпечно,

– розповів Усик.

Зазначимо, що бій Усик – Чісора відбувся 31 жовтня 2020 року. На "Вемблі" український боксер переміг Дерека роздільним рішенням суддів та здобув чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBO.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі. За підсумками 12 раундів український чемпіон здобув перемогу завдяки одноголосному рішенню суддів.