Стів Каннінгем висловився щодо реваншу Усик – Ф'юрі. Колишній чемпіон світу прокоментував фінальний результат поєдинку, у якому переміг Олександр, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Як Усик переміг Ф'юрі

Стів Каннінгем назвав ключовий момент, який зіграв важливу роль у протистоянні Усик – Ф'юрі. Також американський ексбоксер розповів, як Олександр Усик зміг здолати Тайсона Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу вважає, що Усик добре підготувався та вивчив сильні сторони "Циганського короля", що зіграло на користь українця. Каннінгем також виокремив тактику Ф'юрі, яку британець не використовував.

Я був шокований від того, що Тайсон не використовував у цьому бою свою тактику навалювання на суперника, як це було, наприклад зі мною. Хоча з іншого боку Усик не давав йому це робити та старався тримати дистанцію,

– зазначив Каннінгем.

Цікаво, що Стів Каннігем зустрічався з Тайсоном Ф'юрі у далекому 2013 році. Тоді американець відправив "Циганського короля" в нокдаун, але у сьомому раунді програв нокаутом.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику 21 грудня 2024 року одностайним рішенням суддів. Згодом "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.