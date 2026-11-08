Усика исключили из рейтинга лучших боксеров года

Александр Усик / Фото Getty Images
Спортивное издание GiveMeSport опубликовало рейтинг 15 лучших боксеров 2026 года. Первое место занял американец О'Шаки Фостер, тогда как представитель Украины Александр Усик даже не попал в список.
Второе место занял японский боксер Наоя Иноуэ, который победил Дзюнто Накатани и защитил титул абсолютного чемпиона мира. Третье место в рейтинге занял британец Даниэль Дюбуа. В первую пятерку также вошли американцы Шакур Стивенсон и Райан Гарсия.
Топ-15 лучших боксеров 2026 года по версии GiveMeSport
- О'Шаки Фостер
- Наоя Иноуэ
- Даниэль Дюбуа
- Шакур Стивенсон
- Райан Гарсия
- Себастьян Фундора
- Филип Хргович
- Дэвид Бенавидес
- Джарон Эннис
- Далтон Смит
- Сауль Альварес
- Джесси Родригес
- Джош Келли
- Джай Опетая
- Брюс Керрингтон
Примечательно, что среди участников рейтинга есть хорватский боксер Филип Хргович и потенциальный соперник Усика Дэвид Бенавидес. Самого же украинца в списке нет.
Усик отказался от чемпионских поясов
В июне Усик добровольно уволил чемпионские титулы. При этом украинец сохранил пояс журнала The Ring.
Такое решение позволило боксеру получить больше свободы в планировании дальнейшей карьеры. Теперь ему не нужно выполнять требования боксерских организаций относительно обязательных защит титулов, а значит, он может самостоятельно выбирать соперников для следующих поединков.
Усик заявил о намерение вернуться к крузервейт весу (первого тяжелого веса). Одним из главных кандидатов на следующий бой украинца является непобедимый американец Дэвид Бенавидес, обладающий чемпионскими поясами WBA и WBO в этой категории.
В то же время переговоры о поединке с Деонтеем Уайлдером ранее зашли в тупик из-за финансовых разногласий.
Усик в крузервейте
Последний бой в первом тяжелом весе Усик провел в ноябре 2018 года. Его соперником стал британец Тони Беллью, которого украинец победил нокаутом в восьмом раунде.
К тому моменту Усик уже собрал все основные чемпионские пояса дивизиона. После этого он перешел в супертяжелый вес, где впоследствии дважды завоевывал звание абсолютного чемпиона мира.
Последний бой украинца состоялся 23 мая. Усик встретился с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном и победил техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.
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