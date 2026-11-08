Усика исключили из рейтинга лучших боксеров года

Спортивное издание GiveMeSport опубликовало рейтинг 15 лучших боксеров 2026 года. Первое место занял американец О'Шаки Фостер, тогда как представитель Украины Александр Усик даже не попал в список.

Второе место занял японский боксер Наоя Иноуэ, который победил Дзюнто Накатани и защитил титул абсолютного чемпиона мира. Третье место в рейтинге занял британец Даниэль Дюбуа. В первую пятерку также вошли американцы Шакур Стивенсон и Райан Гарсия.

Топ-15 лучших боксеров 2026 года по версии GiveMeSport

О'Шаки Фостер Наоя Иноуэ Даниэль Дюбуа Шакур Стивенсон Райан Гарсия Себастьян Фундора Филип Хргович Дэвид Бенавидес Джарон Эннис Далтон Смит Сауль Альварес Джесси Родригес Джош Келли Джай Опетая Брюс Керрингтон

Примечательно, что среди участников рейтинга есть хорватский боксер Филип Хргович и потенциальный соперник Усика Дэвид Бенавидес. Самого же украинца в списке нет.

Усик отказался от чемпионских поясов

В июне Усик добровольно уволил чемпионские титулы. При этом украинец сохранил пояс журнала The Ring.

Такое решение позволило боксеру получить больше свободы в планировании дальнейшей карьеры. Теперь ему не нужно выполнять требования боксерских организаций относительно обязательных защит титулов, а значит, он может самостоятельно выбирать соперников для следующих поединков.

Усик заявил о намерение вернуться к крузервейт весу (первого тяжелого веса). Одним из главных кандидатов на следующий бой украинца является непобедимый американец Дэвид Бенавидес, обладающий чемпионскими поясами WBA и WBO в этой категории.

В то же время переговоры о поединке с Деонтеем Уайлдером ранее зашли в тупик из-за финансовых разногласий.

Усик в крузервейте

Последний бой в первом тяжелом весе Усик провел в ноябре 2018 года. Его соперником стал британец Тони Беллью, которого украинец победил нокаутом в восьмом раунде.

К тому моменту Усик уже собрал все основные чемпионские пояса дивизиона. После этого он перешел в супертяжелый вес, где впоследствии дважды завоевывал звание абсолютного чемпиона мира.

Последний бой украинца состоялся 23 мая. Усик встретился с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном и победил техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.