"Чувствую себя как дома": Усик назвал место, куда любит возвращаться

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Он пришел на матч в футболке Аль-Насра и не скрывал симпатий к команде, за которую выступает португальская звезда Криштиану Роналду. Видео с интервью украинца опубликовал в соцсети X глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Усик рассказал об особом отношении к Эр-Рияду

Украинец также отметил невероятную поддержку местных болельщиков.

Я каждый раз чувствую себя в Эр-Рияде как дома. Я всегда очень рад возвращаться сюда. Хочу сказать большое спасибо Турки Аль аш-Шейху, ведь он дает возможность всем людям и спортсменам, в частности боксерам, быть здесь. Атмосфера замечательная, болельщики невероятные! Просто невероятные!– заявил боксер.

Во время беседы Усик также рассказал о своем увлечении футболом. На вопрос о позиции, на которой он играл, украинский спортсмен ответил, что был центральным нападающим.

Матч завершился победой Аль-Насра со счетом 5:3. На глазах у Усика Роналду оформил хет-трик.

Почему Усик находится в Саудовской Аравии

Александр прибыл в Эр-Рияд вместе с мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом. Украинец находится в стране в качестве почетного гостя и партнера мексиканской звезды, которая 31 октября должна провести титульный поединок против Кристиана Мбилли.

В то же время пребывание украинца в Саудовской Аравии происходит на фоне напряженной ситуации с безопасностью в регионе. Из-за угрозы возможных атак организаторы предусмотрели дополнительные меры безопасности для Усика и команды Канело. В частности, по имеющейся информации, для них обеспечили доступ к специальным подземным бункерам и укрытиям на случай чрезвычайной ситуации.

Саудовская Аравия уже давно занимает особое место в карьере Усика. Именно в Эр-Рияде он провел два исторических поединка против Тайсона Фьюри: сначала одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а затем успешно защитил свои титулы в реванше.