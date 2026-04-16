Fight News 24 Украинские боксеры "Я откажусь от этого боя": Усик раскрыл детали возможной трилогии с Фьюри
16 апреля, 23:10
Александра Власова
Основные тезисы
  • Александр Усик заявил, что не будет настаивать на бою с Тайсоном Фьюри, если тот выберет другой путь, и поддерживает возможность боя Фьюри с Энтони Джошуа.
  • Фьюри не исключает трилогии с Усиком, если бой с Джошуа не состоится, и отметил необходимость честной игры.

В боксерском мире активно обсуждают возможную трилогию между украинцем Александром Усиком и англичанином Тайсоном Фьюри. О бое высказываются как промоутеры, так и сами боксеры.

Свою позицию относительно возможного поединка высказал украинец, сообщает The Ring. Ранее Усик отмечал, что планирует провести еще несколько боев перед завершением карьеры, в частности рассматривал и третью встречу с Фьюри.

Что сказал Усик о бое с Фьюри?

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе сообщил, что не будет требовать боя с британцем, если тот выберет другой путь.

Мой план не изменился. У меня будет три боя, но, как я понимаю, Тайсон пока не подписал контракт на бой с Энтони Джошуа. Если Эй Джей и "Жадное пузо" подпишут контракт, я отойду в сторону и скажу: "Ладно, он твой". Дело в том, что я хочу, чтобы Эй Джей победил Тайсона Фьюри,
– сказал Усик.

Какие были ранее заявления относительно трилогии с Фьюри?

  • Украинский чемпион Усик заявил, что готов к бою с Тайсоном Фьюри, но после поединка с Рико Верховеном, который состоится 23 мая. Усик отметил, что сейчас полностью сосредоточен на этом поединке.

  • Фьюри заявил, что его главным приоритетом остается бой с Энтони Джошуа. В то же время, британский боксер не исключает возможности провести трилогию с Усиком, если поединок с Джошуа не состоится: "Или, или... если "Эй-Джей" этого не хочет – тогда давайте сделаем трилогию с Усиком. Но мне нужна долбаная честная игра".

  • Напомним, что единственные два поражения в карьере Фьюри были именно от Усика в 2024 году: сначала – раздельным решением судей, а затем в реванше – единогласно.