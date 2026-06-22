Усик поделился новыми семейными фотографиями с отдыха на природе

Александр Усик вместе с женой часто делится в соцсетях моментами из своей семейной жизни. Помимо того, что он рассказывает о семье в интервью или после боев, боксер также демонстрирует это с помощью фотографий.

Боксер поделился с болельщиками фрагментами своего семейного отдыха: на официальных страницах спортсмена и его жены Екатерины в инстаграм появилась новая серия фотографий, сделанных во время совместных выходных на природе.

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Какие новые фотографии опубликовала семья Усиков?

Атмосфера семейной фотосессии получилась теплой. На опубликованных кадрах спортсмен позирует в объятиях супруги. Новая публикация мгновенно вызвала ажиотаж в сети и за считанные часы собрала тысячи лайков и сотни комментариев от поклонников.

Особое внимание подписчиков привлекли снимки Александра со старшей дочерью Елизаветой. На этих кадрах всегда строгий на ринге чемпион искренне улыбается и наслаждается общением с девочкой.

Настоящей звездой семейной фотосессии стала младшая дочь Мария. Снимки с малышкой в очередной раз доказали, что, несмотря на мировой успех и плотный график тренировок, главным приоритетом и источником силы для Усика всегда остается его семья.

Что известно о семье Усика?

Александр и Екатерина познакомились ещё в школьные годы в Симферополе, когда ему было 15 лет, а впоследствии, в 2009 году, пара официально поженилась. У супругов четверо детей: старшая дочь Елизавета (2010 года рождения), сыновья Кирилл (2013 года рождения) и Михаил (2015 года рождения), а также младшая дочь Мария, которая родилась в 2024 году.

Сейчас семья живет в нескольких странах: Екатерина, Елизавета и маленькая Мария в основном находятся в Украине, а Кирилл и Михаил вместе с бабушкой и дедушкой живут в Испании, где мальчики активно занимаются дзюдо. Екатерина также регулярно навещает сыновей в Испании.