Шведский боксер Отто Валлин в следующем поединке встретится с украинцем Владиславом Сиренко. После этого боя супертяжеловес хотел бы проверить свои силы в схватке с Александром Усиком.

В комментарии для YouTube-канала Two Sides Валлин заявил, что не задумывался о планах на будущее, поскольку сосредоточен на встрече с Сиренко.

Валлин назвал Усика лучшим боксером мира

Шведский спортсмен отметил, что бой против украинца чрезвычайно важен, и он стремится выиграть его.

"Честно говоря, я об этом совсем не думал. Сейчас я сосредоточен только на поединке с Владом Сиренко. Это очень важный бой для меня, бой, который я действительно хочу выиграть, чтобы продолжать прогрессировать. Так что это чрезвычайно важный поединок", – сказал Отто.

Валлин добавил, что хотел бы стать чемпионом мира и провести бой против Александра Усика или реванш с Тайсоном Фьюри, которого едва не победил в 2019 году.

"Я, честно говоря, об этом не думал, но я хочу стать чемпионом. Поэтому это может быть любой боксер с поясами. Я видел, что Усик сделал все пояса вакантными. Усик, пожалуй, лучший боксер. Он лучший супертяжеловес. Поэтому я бы с удовольствием провел с ним бой. Я бы также хотел провести реванш с Фьюри", – подытожил швед.

Напомним, Сиренко и Валлин 26 июля проведут 10-раундовый поединок. Бой в рамках шоу Zuffa Boxing 09 состоится в театре Infosys на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Валлин начал профессиональную карьеру в 2013 году и за это время провел 32 боя – 28 побед и 3 поражения.

Карьера Сиренко среди профессионалов продолжается с 2017 года. За это время 31-летний украинец выиграл 22 боя и потерпел одно поражение от Соломона Дакреса. После неудачи Сиренко перенес операцию.