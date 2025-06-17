Усик дал категорический ответ относительно возможной смены спорта: что сказал чемпион

Александр Усик совсем скоро может завершить карьеру. Существует вероятность, что украинский чемпион может покинуть бокс после реванша против Даниэля Дюбуа.

Король хевивейта поделился мыслями о занятиях в будущем. В частности, боксер ответил на вопрос о смене спорта, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Сменит ли Усик вид спорта

Александр Усик ответил на вопрос журналиста о возможности проведения боя на голых кулаках. Украинский чемпион категорически ответил, что не будет драться в подобных поединках.

Есть ли шанс, что я когда-нибудь выйду на бои на голых кулаках? Нет, нет и еще раз нет! Это невозможно. Мой вид спорта – это бокс. Бокс – это как Rolls-Royce, а кулачные бои - что-то вроде Fiat,

– сказал Усик.

Следующий бой Александр Усик проведет 19 июля 2025 года. Король хевивейта в ожесточенной битве встретится с Даниэлем Дюбуа на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

К слову. В первом бою в 2023 году Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа. Тогда поединок завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Джеймс Али Башир оценил шансы Даниэля Дюбуа одолеть Александра Усика в реванше. По словам тренера, это будет сложный поединок.