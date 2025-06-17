А пока Усик и Дюбуа сосредоточены на подготовке к бою, в боксерском сообществе активно идет обсуждение реванша. Кевин Лерена поделился мыслями относительно предстоящего поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Лерена о реванше Усик – Дюбуа

Кевин Лерена вспомнил скандальный удар ниже пояса от Даниэля Дюбуа в первом поединке. Чемпион мира отметил, что это был нелегальный панч, а Александру Усику было очень больно.

Лерена неоднозначно ответил относительно победителя реванша Усик – Дюбуа. Кевин выделил лучшие качества обоих звездных представителей супертяжелого веса.

Даниэль может ударить. Это прекрасный, страшный панчер, одновременно люди недооценивают его боксерский IQ, его джеб. В то же время Александр имеет выдающийся ум. Он один из самых техничных боксеров нашей эры, имеет такие навыки, одновременно будучи меньшим парнем. И один удар может перевернуть бой, и мы видели, как Усику было больно раньше. Все мы люди, все мы смертны. Не буду давать прогнозы, это не мой поединок. Пусть победит лучший,

– сказал Лерена.

Напомним, что Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Боксеры будут драться 19 июля 2025 года.

К слову. Кевин Лерена 1 мая 2025 года дрался против Сергея Радченко. В том бою южноафриканский боксер одолел украинца техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее стало известно, что Кевин Лерена будет драться в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. Южноафриканский боксер будет защищать титул чемпиона мира WBC в бриджервейте.