"Смелый шаг": экс-чемпион мира посоветовал Усику не драться против звездного боксера

Александр Усик планирует провести реванш против Даниэля Дюбуа. Возможный второй бой между Королем хевивейта и "Динамита" стал главной темой для обсуждения среди боксерского сообщества.

Карл Фроч поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира считает, что второй бой не имеет значения, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Почему Усику не стоит драться с Дюбуа

Карл Фроч заявил, что Александр Усик может завершать карьеру после второго боя с Даниэлем Дюбуа. Хотя бывший чемпион мира не видит смысла в реванше между украинцем и британцем.

Фроч отметил, что Александр Усик уже достиг всего в боксе. Поэтому ему стоит повесить рукавчики на гвоздь. Британец предостерег украинского чемпиона от реванша против Дюбуа.

Ты будешь боксировать с парнем, который намного моложе и имеет немало опыта. Это смелый шаг со стороны Усика, но ему уже нечего доказывать,

– сказал Фроч.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа почти два года назад во Вроцлаве. Украинский чемпион одолел "Динамита" техническим нокаутом в девятом раунде боя.

Пока еще нет официальной даты реванша Усик – Дюбуа. Однако ранее стало известно, что Александр не планирует возвращаться в ринг раньше сентября 2025 года.