Усик покорил публику эффектным танцем на тренировке: зажигательное видео

Через несколько месяцев Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа. Боксеры сойдутся в адской битве за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Однако до этого оба боксера должны провести хороший тренировочный лагерь. Чтобы подойти к очному противостоянию в лучшей форме для победы, сообщает 24 канал.

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Усик зажег на тренировке

Александр Усик в социальные сети ТикТок поделился видео с тренировочного лагеря в рамках подготовки к бою против Даниэля Дюбуа.

Король хевивейта зажег в танце под украинскую песню. На заднем фоне видно экран, где транслируется первый бой между Усиком и Дюбуа.

Усик танцует на тренировке: смотрите видео

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата проведения адской битвы 19 июля 2025 года.

Ранее сообщали, что Даниэль Дюбуа сделал дерзкое заявление перед реваншем против Александра Усика. "Динамит" на словах чувствует себя очень уверенно.