"Динамит" не может смириться с тем, что проиграл украинскому чемпиону. Британец выступил с дерзким заявлением накануне реванша против Короля хевивейта, пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Самоуверенное заявление Дюбуа

Даниэля Дюбуа выразил уверенность в своей победе над Александром Усиком. По словам британца, он хочет мести, но это уже в прошлом, а сейчас его главная цель собрать все пояса.

"Динамит" заявил, что хочет зачистить весь хевивейт и оставить за собой большое наследие. Дюбуа отметил, что должен победить Усика любым способом, но больше всего хочет нокаутировать украинца.

Мы победим. Это будет как коронация. План заключается в том, чтобы продолжать побеждать. Сохранить свой титул и идти дальше, насколько это возможно,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата проведения поединка 19 июля 2025 года.

Ранее Джастис Гуни назвал победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.