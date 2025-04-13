Усик растрогал совместными фотографиями с маленькой дочкой

Если на профессиональном ринге Александр Усик как злой зверь, то в повседневной жизни он очень семейный человек. Украинский чемпион мира продолжает радовать своих поклонников семейными фото.

Сейчас Александр Усик ожидает официального объявления своего следующего соперника. В то же время украинский боксер наслаждается отдыхом и временем с любящей семьей.

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Редкие кадры, которые не перестают очаровывать

Екатерина и Александр Усик очаровали фотографиями боксера с младшей дочерью Марией. Как видим, что чемпион мира прекрасно справляется со своими родительскими обязанностями, передает 24 Канал со ссылкой на соцсети боксера.



Усик с дочерью Марией / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что в счастливом браке Александр и Екатерина воспитывают аж четырех детей – Елизавету, Михаила, Кирилла и Марию, где самой младшей как раз является Маричка.

Отметим, что двое сыновей и Елизавета активно занимаются спортом, где уже имеют первые серьезные достижения. Не так давно Усик поделился совместной тренировкой со старшей дочерью Елизаветой, которая недавно грандиозно отпраздновала свое 15-летие. В семье Усика растет ему достойная спортивная замена.

В текущем году Усик может вернуть себе звание "абсолюта" хевивейта, если не потеряет титул WBO и проведет реванш с Даниэлем Дюбуа.