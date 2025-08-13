Александр Усик имеет немало разнообразных татуировок. Абсолютный чемпион мира рассказал, какое значение имеет для него каждое изображение на его теле.

Украинский боксер продемонстрировал свои татуировки, которые символизируют важные вещи для спортсмена. У каждого из них есть своя история для "Короля хевивейта", сообщает 24 канал.

Какие тату у Усика?

Александр Усик сначала поделился реакцией мамы на его татуировки. Украинский чемпион с улыбкой вспомнил, что она называла его "дураком", не одобряя действия боксера.

Татуировки Усика связаны с его детьми – Елизаветой и Кириллом, а также с Украиной. Александр сделал также тату в честь победы на Олимпийских играх 2012 года – карта страны и олимпийская символика.

Также абсолютный чемпион мира набил тату с "Родиной мать" и гербом Украины. Оба на правой руке украинского боксера.

Усик рассказал о своих татуировках:

Напомним, что 19 июля 2025 года Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше. Украинский боксер в пятом раунде поединка нокаутировал британца.

