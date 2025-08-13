Олександр Усик має чимало різноманітних татуювань. Абсолютний чемпіон світу розповів, яке значення має для нього кожне зображення на його тілі.

Український боксер продемонстрував свої татуювання, які символізують важливі речі для спортсмена. У кожного з них є своя історія для "Короля хевівейту", повідомляє 24 канал.

Які тату в Усика?

Олександр Усик спочатку поділився реакцією мами на його татуювання. Український чемпіон з посмішкою згадав, що вона називала його "дурнем", не схвалюючи дії боксера.

Татуювання Усика пов'язані з його дітьми – Єлизаветою та Кирилом, а також з Україною. Олександр зробив також тату на честь перемоги на Олімпійських іграх 2012 року – мапа країни та олімпійська символіка.

Також абсолютний чемпіон світу набив тату з "Батьківщиною мати" та гербом України. Обидва на правій руці українського боксера.

Усик розповів про свої татуювання:

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа у реванші. Український боксер у п'ятому раунді поєдинку нокаутував британця.

