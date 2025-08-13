Український боксер продемонстрував свої татуювання, які символізують важливі речі для спортсмена. У кожного з них є своя історія для "Короля хевівейту", повідомляє 24 канал.

Які тату в Усика?

Олександр Усик спочатку поділився реакцією мами на його татуювання. Український чемпіон з посмішкою згадав, що вона називала його "дурнем", не схвалюючи дії боксера.

Татуювання Усика пов'язані з його дітьми – Єлизаветою та Кирилом, а також з Україною. Олександр зробив також тату на честь перемоги на Олімпійських іграх 2012 року – мапа країни та олімпійська символіка.

Також абсолютний чемпіон світу набив тату з "Батьківщиною мати" та гербом України. Обидва на правій руці українського боксера.

Усик розповів про свої татуювання:

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа у реванші. Український боксер у п'ятому раунді поєдинку нокаутував британця.

