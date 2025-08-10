Ця подія шокувала багатьох фанатів "Короля хевівейту". Олександр Красюк розповів про стосунки з Олександром Усиком після припинення співпраці, повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

Читайте також Непереможений український чемпіон дізнався ім'я наступного суперника: коли відбудеться бій

Які стосунки у Красюка з Усиком?

Колишній промоутер Усик розповів про стосунки з українським боксером. Олександр Красюк наголосив, що вони у першу чергу залишаються друзями.

Також Красюк заявив, що вони разом створили бренд здорового харчування U17, що тестується в Україні. Відомо, що товар скоро з'явиться у Великій Британії, Європі, США та Канаді.

Бокс залишився в минулому, але ми створюємо майбутнє,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа. Український чемпіон у п'ятому раунді нокаутував британського боксера.

Раніше повідомляли про те, що Джонні Фішер назвав боксерів, які можуть здолати Олександра Усика в очному протистоянні.