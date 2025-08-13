Украинский боксер продемонстрировал свои татуировки, которые символизируют важные вещи для спортсмена. У каждого из них есть своя история для "Короля хевивейта", сообщает 24 канал.

Какие тату у Усика?

Александр Усик сначала поделился реакцией мамы на его татуировки. Украинский чемпион с улыбкой вспомнил, что она называла его "дураком", не одобряя действия боксера.

Татуировки Усика связаны с его детьми – Елизаветой и Кириллом, а также с Украиной. Александр сделал также тату в честь победы на Олимпийских играх 2012 года – карта страны и олимпийская символика.

Также абсолютный чемпион мира набил тату с "Родиной мать" и гербом Украины. Оба на правой руке украинского боксера.

Усик рассказал о своих татуировках:

Напомним, что 19 июля 2025 года Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше. Украинский боксер в пятом раунде поединка нокаутировал британца.

Ранее сообщалось о том, что Александр Красюк рассказал об отношениях с Александром Усиком после разрыва сотрудничества. Промоутер и украинский боксер имеют общие дела.