"Меня сравнивают с ним": непобежденный боксер бросил вызов Усику

Александр Усик за свою карьеру провел не один поединок. А также одолел не одного боксера в профессиональном ринге.

Однако остаются, те кто еще хочет драться с Усиком. Украинский боксер получил вызов от неожиданного соперника, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

Кто хочет драться против Усика?

Джошуа Эдвардс раскрыл список боксеров, с которыми хотел бы встретиться в очном противостоянии. Американский боксер назвал трех желаемых соперников.

Среди них Мозес Итаума и Александр Усика. А также Эдвардс не против подраться с Энтони Джошуа.

Мозес Итаума. Люди часто сравнивают меня с ним. Конечно, что Усик. Не в ближайшее время, но я хочу выйти против него. И еще назову Энтони Джошуа,

– рассказал Эдвардс.

Ранее Александр Усик на Kyiv International Economic Forum рассказал, когда он хочет завершить карьеру. Украинский боксер заявил, что планирует выступать в профессиональном риниз до 41 года.

Что известно об Эдвардсе?