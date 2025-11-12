"Меня сравнивают с ним": непобежденный боксер бросил вызов Усику
- Американский боксер выразил желание встретиться в ринге с Александром Усиком, а также Мозесом Итаумой и Энтони Джошуа.
- Александр Усик планирует завершить карьеру в профессиональном боксе до 41 года.
Александр Усик за свою карьеру провел не один поединок. А также одолел не одного боксера в профессиональном ринге.
Однако остаются, те кто еще хочет драться с Усиком. Украинский боксер получил вызов от неожиданного соперника, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.
Кто хочет драться против Усика?
Джошуа Эдвардс раскрыл список боксеров, с которыми хотел бы встретиться в очном противостоянии. Американский боксер назвал трех желаемых соперников.
Среди них Мозес Итаума и Александр Усика. А также Эдвардс не против подраться с Энтони Джошуа.
Мозес Итаума. Люди часто сравнивают меня с ним. Конечно, что Усик. Не в ближайшее время, но я хочу выйти против него. И еще назову Энтони Джошуа,
– рассказал Эдвардс.
Ранее Александр Усик на Kyiv International Economic Forum рассказал, когда он хочет завершить карьеру. Украинский боксер заявил, что планирует выступать в профессиональном риниз до 41 года.
Что известно об Эдвардсе?
В профессиональном ринге Джошуа Эдвардс провел пять поединков. На его счету пять побед и ни одного поражения.
Последний раз он дрался в андеркарде поединка Ортис – Лубин, где встретился с Зено Вурисом.
Джошуа досрочно победил Вуриса, нокаутировав его в третьем раунде поединка.