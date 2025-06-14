Усик попросил у Уайта контракт с UFC: видеообращение чемпиона
- Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа и провел спарринг с Ярославом Амосовым.
- Реванш между Усиком и Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Александр Усик собирается драться против Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Сейчас украинский чемпион готовится к бою в тренировочном лагере.
Король хевивейта в рамках подготовки к реваншу против Даниэля Дюбуа провел спарринг с Ярославом Амосовым. Александр Усик высказался о тренировочном бое с бойцом ММА, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм боксера.
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Усик обратился к президенту UFC
Александр Усик рассказал о спарринге с Ярославом Амосовым, заявив, что они обменялись опытом. Украинский чемпион обратился к Дэни Уайту и попросил контракт с UFC для украинского бойца.
Это будущий чемпион UFC. Дана (Уайт – 24 канал), пожалуйста, отправьте контракт, бро. Я серьезно,
– сказал Усик.
Усик попросил контракт для Амосова: смотрите видео
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксеры встретятся в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли", который вмещает 90 тысяч человек.
Ярослав Амосов последний раз дрался в марте этого года. Украинский боец ММА одолел досрочно американца Кертиса Миллендера.