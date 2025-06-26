Усик удивил фанатов, повторив трюк легенды WWE на тренировке: мощное видео

Совсем скоро Александр Усик встретится в реванше с Даниэлем Дюбуа. Боксеры плодотворно занимаются подготовкой к предстоящему поединку за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Александр Усик провел открытую тренировку перед реваншем против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион удивил фанатов, выполнив трюк звезды WWE, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Усик устроил шоу

Александр Усик под драйвовую музыку вышел на открытую тренировку с бутылкой воды и набрал воды в рот. Затем украинский чемпион поднял голову вверх и распылил воду в воздухе.

Таким образом Усик повторил выход легенды WWE на ринг. Присутствующие сразу поняли, что это отсылка на известного реслера Triple H. Видео моментально разлетелось по социальным сетям.

Усик повторил выход Triple H: смотрите видео

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Грандиозный вечер бокса примет легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщалось о том, что Даниэль Дюбуа собирается сделать с Александром Усиком в реванше. Британский боксер в очередной раз сделал громкое заявление накануне поединка.