Александр Усик один из почетных гостей шоу Турки Аль аш-Шейха. Украинский чемпион посетит вечер бокса, который состоится 22 февраля.

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Усик в Эр-Рияде

Александр Усик прибыл вместе со своей командой прибыл в Эр-Рияд, об этом сообщил в инстаграме Игорь Ситников, пишет 24 канал. Украинский чемпион на вечере бокса должен был узнать следующего соперника за "абсолют".

Но бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером не состоится. Однако Александр Усик все же решил насладиться боксерскими поединками.

Александр Усик в Эр-Рияде / Фото из инстаграма Игоря Ситникова

Напомним, что главным событием вечера бокса в Эр-Рияде должен был состояться бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Однако британец заболел накануне поединка и не сможет принять участие в защите титула IBF.

В итоге конголезский супертяжеловес Мартин Баколе заменил Даниэля Дюбуа. Теперь новозеландский боксер Джозеф Паркер будет защищать титул временного чемпиона мира WBO.