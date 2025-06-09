Над моими домами летят бомбы, – Усик пригласил Трампа домой после ночных обстрелов

Нынешний президент США Дональд Трамп не спешит принуждать Владимира Путина к миру. Глава Соединенных Штатов Америки убежден, что российский диктатор искренне стремится к миру, регулярно критикуя украинскую власть.

План Дональда Трампа, который уверял, что прекратит войну в первые же недели своего президентского срока, провалился. Россия дальше убивает мирное украинское население, которое просто хочет спокойно жить.

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Усик пригласил Трампа в собственный дом

Титулованный украинский боксер обратился к президенту США. Александр Усик пригласил Трампа в собственный дом, чтобы переночевать хотя бы одну ночь под вражескими обстрелами. Усик хочет, чтобы глава США почувствовал на собственной шкуре то, что ежедневно переживают украинцы, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Рекомендую Дональду Трампу приехать в Украину. Прожить в моем доме всего одну неделю, я ему дам эту возможность. Проживите в Украине и посмотрите, что творится каждый вечер. Над моими домами летят бомбы и ракеты. Каждую ночь. Возможно, достаточно?

– заявил Усик.

Напомним, что Усик имеет дом в селе Ворзель, что в Киевской области. Была информация в СМИ, что боксер хочет снести дом после того, как в нем жили российские оккупанты, повредив его. Сейчас супруги Усик и их дочери живут в другом загородном доме.

Отметим, что Усик активно готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который запланирован на 19 июля 2025 года. Первый поединок остался за Александром, который победил "Динамита" техническим нокаутом в 9-м раунде в польском Вроцлаве.

Вероятно, что ближайший поединок станет для Усика предпоследним в профессиональной карьере. Александр раздумывает, чтобы повесить перчатки на гвоздь после трилогии с Тайсоном Фьюри, если тот возобновит карьеру боксера. Сейчас за его спиной 23 победных боя (14 – нокаутом).