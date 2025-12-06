Усик поделился видео одной из своих тренировок: в какой форме украинский чемпион
- Александр Усик поддерживает форму, хотя до сих пор не получил официального боя.
- Украинец выразил свое желание подраться с Деонтеем Уайлдером.
Ранее сообщалось, что Александр Усик начал подготовку к следующему бою, которого еще даже официально не получил. Зато украинский чемпион заговорил о желании подраться с Деонтеем Уайлдером.
Вероятный бой Александра Усика против Деонтея Уайлдера может состояться в первой половине 2026 года. В команде бывшего абсолютного чемпиона мира в хевивейте показали одну из тренировок украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на READY TO FIGHT.
Читайте также "Готов отдать все свои пояса чемпиона мира": Усик удивил откровенным признанием
В какой физической форме находится Усик?
Даже при отсутствии официальной информации относительно следующего боя и посещения различных боксерских событий Усик не забывает давать нагрузку своему телу. Александр находится в хорошей физической форме.
Видео с тренировки Усика
Напомним, что Усик был почетным гостем на конвенции WBC в Таиланде, где получил награду "лучший боец года".
Где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер?
Известный инсайдер Лэнс Пагмайр заговорил о первой половине 2026 года. Вместо этого команды рассматривают Лас-Вегас или Техас. По его мнению, это оптимальные варианты для проведения такого боя.
Интересно, что ранее издание World Boxing News также сообщало возможный срок и место проведения поединка. Тогда речь шла о феврале – марте в Эр-Рияде, а также апреле в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк).
Быть в курсе всех боксерских поединков – чрезвычайно просто. С betking болельщикам доступны все топовые бои, лучшие коэффициенты и результативные прогнозы. Лицензированный букмекер – твой проводник в мире бокса!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Как боксерский мир реагирует на возможную битву Усик – Уайлдер?
В команде Уайлдера и сам Деонтей с позитивом отреагировали на такое желание Усика. Американец не скрывал своего удивления.
В WBC уже нашли выгоду для этого боя. Всемирный боксерский совет заявил, что победитель встречи Усик – Уайлдер может выйти на временного чемпиона мира по этой линии Агита Кабаела. Однако немцу еще нужно защитить это звание в поединке против поляка Дамиана Кныбы 10 января 2026 года.
Интересно, что украинский чемпион запросил добровольную защиту титула WBC как раз в бою с Уайлдером.
В IBF уже также отреагировали на такой вероятный поединок. Федерация не будет препятствовать такому бою.