Усик рассматривает смену весовой категории: промоутер украинца подтвердил планы боксера

Александр Усик наслаждается отдыхом после двух подряд побед над Тайсоном Фьюри в 2024-м году. Промоутер украинского боксера Александр Красюк раскрыл немного будущие планы Усика.

Александр Красюк заявил, что пока Александр Усик не собирается уходить на пенсию, как это в начале 2025-го года сделал Тайсон Фьюри. Красюк приоткрыл один из вариантов развития карьеры обидчика "Цыганского короля", пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Усик любит принимать непредсказуемые решения

Промоутер своим заявлением лишь добавил интриги относительно будущего непобедимого украинца.

Сейчас Усик отдыхает, проводит время с семьей. Александр пока не готов уходить на пенсию, вскоре мы придумаем что-то интересное. Крузервейт – один из вариантов, которые рассматривает Александр. Трудно сказать или это рассудительно, но Усик любит принимать такие решения. Усика всегда недооценивали, еще со времен его первого боя,

– заявил Красюк.

Интересно, что Усик уже даже имеет потенциального соперника, если надумает окончательно изменить весовую категорию. Речь идет о чемпионе мира по версии IBF в крузервейте Джея Опетая, который уже публично бросил вызов Александру.

Однако журналисты предостерегли австралийского боксера от боя против непобедимого украинца. Зато известный промоутер Эдди Хирн уверен, что только Опетаю по силам нанести поражение Усику.