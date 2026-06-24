Такое мнение высказал Френ Уоррен, промоутер Итаумы, который поделился своими соображениями о следующих шагах в карьере 21-летнего боксёра после боя с Хрговичем. Об этом сообщает Sky Sports.

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Усик и Итаума могут сразиться за титул

Промоутер отметил, что в случае победы Итаумы следующим для него станет бой за титул чемпиона мира.

Уоррен подчеркнул, что на данный момент Мозес является обязательным претендентом номер один и мог бы просто сидеть и ждать своего шанса, однако в команде спортсмена хотят, чтобы он оставался активным, продолжал набираться опыта. Сам Итаума также стремится к этому.

Промоутер выразил желание, чтобы титульный бой британца состоялся уже в этом году. Если соперником станет победитель реванша Даниэль Дюбуа – Фабио Уордли за титул WBO, то, по словам Уоррена, эти двое вряд ли смогут выйти на ринг раньше поздней осени, поэтому не будут готовы.

В то же время он не исключил, что титульным соперником Итаумы может стать Александр Усик.

Почему Усик отказался от боя с Итаумой

Итаума уже неоднократно открыто выражал желание выйти на бой с Усиком за титул чемпиона мира. Впрочем, украинец отклонил это предложение, объяснив, что не хочет разрушать карьеру талантливого молодого соперника.

После непростой победы Усика над Рико Верховеном ситуация несколько изменилась. Теперь многих экспертов беспокоит возможное противостояние украинца с Итаумой. В частности, экс-чемпион мира Карл Фрэмптон убежден, что британец вполне способен нанести поражение объединённому чемпиону.

Еще более жесткую позицию занял Тайсон Фьюри. Британец, дважды проигравший Усику, заявил, что тому совершенно нет смысла рисковать и встречаться с гораздо более молодым и перспективным Итаумой.

Стоит добавить, что сам Итаума не против встретиться с Агитом Кабаелом, который является обязательным соперником для 39-летнего украинца.