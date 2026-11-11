Фьюри готовится вызвать Усика на третий бой
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о возможности поединка своего клиента с Александром Усиком. По словам функционера, это может оставить украинца в тяжелом весе.
Фрэнк Уоррен в некоторой степени раскрыл планы "Цыганского короля" после боя с Энтони Джошуа. Об этом основатель Queensberry Promotions рассказал в интервью для ютуб-канала Sky Sports Boxing.
Что сказал Уоррен о бою Усик – Фьюри 3
Промоутер рассказывал о планах своих подопечных: Мозеса Итаумы и Тайсона Фьюри.
Даже Тайсон, Тайсон пробивается, знаете, я имею в виду, там были, знаете, независимо от результатов, это были хорошие бои, которые стоит смотреть, это были захватывающие бои,
– сказал Уоррен.
После этих слов журналист спросил Уоррена, было бы интересно, если бы Фьюри после потенциальной победы над Энтони Джошуа бросил вызов Александру Усику.
Руководитель Queensberry Promotions согласился, а также добавил, что такой бой был бы интереснее, чем Усик – Бенавидес в крузервейте.
Что дальше для Усика и Фьюри
Александр недавно объявил о возвращении в весовую категорию до 90,72 килограмма. Усик стремится провести бой с непобедимым Дэвидом Бенавидесом, чтобы стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира.
Однако, чтобы их поединок состоялся, Давиду сначала придется 5 декабря провести объединительный бой против чемпиона WBC Михала Чесляка.
Тайсон Фьюри должен выйти на ринг в ночь на 12 ноября, чтобы в Кардиффе сразиться с Джошуа за пояс WBA Super в супертяжелом весе. За месяц до боя состоится мегафайт в столице Уэльса оказался на грани срыва.