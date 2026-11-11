Фьюри готовится вызвать Усика на третий бой

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о возможности поединка своего клиента с Александром Усиком. По словам функционера, это может оставить украинца в тяжелом весе.

Фрэнк Уоррен в некоторой степени раскрыл планы "Цыганского короля" после боя с Энтони Джошуа. Об этом основатель Queensberry Promotions рассказал в интервью для ютуб-канала Sky Sports Boxing.

Что сказал Уоррен о бою Усик – Фьюри 3

Промоутер рассказывал о планах своих подопечных: Мозеса Итаумы и Тайсона Фьюри.

Даже Тайсон, Тайсон пробивается, знаете, я имею в виду, там были, знаете, независимо от результатов, это были хорошие бои, которые стоит смотреть, это были захватывающие бои,

– сказал Уоррен.

После этих слов журналист спросил Уоррена, было бы интересно, если бы Фьюри после потенциальной победы над Энтони Джошуа бросил вызов Александру Усику.

Руководитель Queensberry Promotions согласился, а также добавил, что такой бой был бы интереснее, чем Усик – Бенавидес в крузервейте.

Что дальше для Усика и Фьюри

Александр недавно объявил о возвращении в весовую категорию до 90,72 килограмма. Усик стремится провести бой с непобедимым Дэвидом Бенавидесом, чтобы стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира.

Однако, чтобы их поединок состоялся, Давиду сначала придется 5 декабря провести объединительный бой против чемпиона WBC Михала Чесляка.

Тайсон Фьюри должен выйти на ринг в ночь на 12 ноября, чтобы в Кардиффе сразиться с Джошуа за пояс WBA Super в супертяжелом весе. За месяц до боя состоится мегафайт в столице Уэльса оказался на грани срыва.