Усик и промоутер Дюбуа потолкались лбами в забавном сражении взглядов: смешное видео
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели пресс-конференцию и дуэль взглядов в Лондоне перед реваншем, который состоится 19 июля.
- После мероприятия Усик провел забавную дуэль взглядов с промоутером Дюбуа, Фрэнком Уорреном, во время которой они столкнулись лбами.
- Церемония взвешивания состоится 18 июля, а реванш можно будет посмотреть на MEGOGO; первый бой закончился победой Усика техническим нокаутом.
Александр Усик и Даниэль Дюбуа приняли участие в пресс-конференции, по завершению которой во второй раз сошлись в дуэли взглядов в Лондоне. Во время официального мероприятия украинский чемпион успел не только посоревноваться в битве взглядов с "Динамитом".
Александр Усик в хорошем настроении и крутом наряде пришел на пресс-конференцию, которая состоялась за два дня до реванша. Украинский боксер на том мероприятии задавил своей уверенностью не только Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал.
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Как Усик столкнулся в дуэли с Уорреном?
После официального мероприятия украинец провел забавную дуэль с промоутером "Динамита" Фрэнком Уорреном. Оба мужчины сошлись не только взглядами, но и лбами.
В итоге, известный функционер первым отвел взгляд от Усика, после чего на лицах обоих и всех вокруг появились улыбки. Боксер и промоутер сняли напряжение, которое летало в зале для пресс-конференции даже после события.
Видео дуэли Усика и Уоррена
Теперь Усика и Дюбуа ждет церемония взвешивания, которая состоится 18 июля. А уже на следующий день (19 июля) боксеры сойдутся в ринге. Напомним, что в Украине реванш можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Главный бой вечера бокса в Лондоне начнется около 23:30 (по киевскому времени).
Напомним, что первый поединок между супертяжами, который состоялся в августе 2023-го года, закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.