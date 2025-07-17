Усик и промоутер Дюбуа потолкались лбами в забавном сражении взглядов: смешное видео

Александр Усик и Даниэль Дюбуа приняли участие в пресс-конференции, по завершению которой во второй раз сошлись в дуэли взглядов в Лондоне. Во время официального мероприятия украинский чемпион успел не только посоревноваться в битве взглядов с "Динамитом".

Александр Усик в хорошем настроении и крутом наряде пришел на пресс-конференцию, которая состоялась за два дня до реванша. Украинский боксер на том мероприятии задавил своей уверенностью не только Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Как Усик столкнулся в дуэли с Уорреном?

После официального мероприятия украинец провел забавную дуэль с промоутером "Динамита" Фрэнком Уорреном. Оба мужчины сошлись не только взглядами, но и лбами.

В итоге, известный функционер первым отвел взгляд от Усика, после чего на лицах обоих и всех вокруг появились улыбки. Боксер и промоутер сняли напряжение, которое летало в зале для пресс-конференции даже после события.

Видео дуэли Усика и Уоррена

Теперь Усика и Дюбуа ждет церемония взвешивания, которая состоится 18 июля. А уже на следующий день (19 июля) боксеры сойдутся в ринге. Напомним, что в Украине реванш можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Главный бой вечера бокса в Лондоне начнется около 23:30 (по киевскому времени).

Напомним, что первый поединок между супертяжами, который состоялся в августе 2023-го года, закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.