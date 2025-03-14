Украинский чемпион мира по боксу хочет боксировать на ринге минимум до 40 лет, если это ему позволит здоровье. Несмотря на это все Александр Усик имеет много проектов, которыми он и его команда занимаются параллельно. Это касается не только развития бокса, но и спорта в целом, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Вот так Усика заставляют провести защиту титула: чемпиону мира поставили дедлайн на достижение соглашения

Усик не готов к политической карьере

По словам боксера, эти проекты касаются не только Украины. Команда Усика общается с партнерами со всего мира, чтобы помочь мировым федерациям бокса – азиатской, европейской или африканской.

Предлагают постоянно. Нет, я не готов к политическому будущему и я не вижу себя как украинский политик. У меня есть карьера, минимум до 40 я стараюсь быть в большом спорте,

– заявил украинский боксер.

Ранее Усик заявлял, что не против стать министром спорта в Украине. Однако пока не готов к этой должности.

Нет. Я тебе говорю, что я еще не готов вот здесь быть министром спорта. Если я никогда не буду министром спорта, меня это не расстроит,

– добавил Александр.

Боксер откровенно рассказал, что большинство своего состояния заработал не в Украине, где он живет, вкладывает деньги в бизнес и другую недвижимость. Усик привозит в свою страну деньги, которые заработал за рубежом, и платит налоги. Титулованный спортсмен добавил, что не хочет идти в политику, ведь не хочет зарабатывать из страны.

Отметим, что WBO обязала Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера. Такое решение организации ставит под сомнение реванш Александра против Даниэля Дюбуа. Не исключено, что Усик откажется от боя против Паркера ради поединка с "Динамитом", но в таком случае потеряет чемпионский пояс. Тогда на кону реванша Усик – Дюбуа не будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.