Усик неожиданно признался, что сделает после победы Украины в войне против России

Александр Усик проводит последние приготовления к реваншу против Даниэля Дюбуа. В своем тренировочном лагере украинский чемпион мира неоднократно показывал свои скрытые таланты.

Украинский боксер умеет не только хорошо боксировать в ринге, но и танцевать. Но, отнюдь, не танцы являются скрытым талантом Усика, пишет 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

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Что сделает Усик после окончания войны?

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в хевивейте рассказал о своей любви к пению. Александр признался, что любит петь всюду – дома и автомобиле.

Боксер из Симферополя заверил, что не ходит в караоке во время полномасштабной войны, а также он почти не посещает рестораны. Исключением могут стать редкие походы в ресторан с женой Екатериной. Усик откровенно рассказал, что сделает после победы Украины в войне против России.

Караоке? Да, конечно. Сейчас я этого не делаю, потому что в моей стране война. Я не хожу в рестораны, только изредка мы можем куда-то пойти с женой. Но сейчас караоке для меня на паузе. Когда победим – пойду попою,

– сказал Усик.

Александр заявил, что его любимыми песнями являются украинские треки.

"Я люблю веселиться, всегда. Наслаждаюсь временем, проведенным с женой, детьми, с людьми. Потому что жизнь – это жизнь, она прекрасна", – добавил украинский боксер.

Напомним, что 19 июля Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа. Александр попытается вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которое посвятит своей младшей дочери Марии. Поединок состоится на лондонской арене "Уэмбли".

Накануне реванша Усик сравнили с легендарным Мухаммедом Али.