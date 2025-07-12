В августе 2023-го года в польском Вроцлаве Александр Усик досрочно завершил бой против Даниэля Дюбуа. Украинский "Кот" отправил британца в технический нокаут по ходу 9-го раунда, информирует 24 Канал.

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Какие моменты попали в топ-5 лучших в карьере Усика?

Накануне реванша DAZN Boxing опубликовал подборку пяти лучших моментов в профессиональной карьере Усика. Туда попали эффектные удары, нокдауны и нокауты Александра в боях против Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри, Даниэля Дюбуа и Тони Белью.

Отметим, что бои против Фьюри и Джошуа продолжались полную дистанцию. Зато в поединках с Белью и Дюбуа украинский боксер оформлял досрочные победы.

Топ-5 лучших моментов в карьере Усика

Эта подборка символизирует путь Усика к званию "абсолюта" в хевивейте.

Напомним, что Усик уже владел званием абсолютного чемпиона в королевском весе. В мае прошлого года Александр победил в первом бою Фьюри и стал первым "абсолютом" с 1999-го года после Леннокса Льюиса. Уже 19 июля украинец может снова стать "абсолютом", отобрав пояс IBF у Дюбуа.