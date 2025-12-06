"Готов отдать все свои пояса чемпиона мира": Усик удивил откровенным признанием

Александр Усик рассказал о значимости Олимпийских игр для некоторых боксеров. Бывший абсолютный чемпион мира вспомнил историю, как один боец несколько раз становился чемпионом мира, но так и не получил ни одной медали на трех Олимпиадах.

Александр Усик не стал называть имя этого боксера, а лишь добавил, что этот боец был готов отдать все свои чемпионские пояса, чтобы завоевать хотя бы одну бронзовую олимпийскую медаль. Речь даже не шла о "золоте", передает 24 Канал со ссылкой на Fight Hype.

Что сказал Усик о значимости Олимпиады для боксеров?

В то же время украинский чемпион вспомнил свой путь на Олимпийских играх. Александр в Пекине-2008 вылетел уже во втором бою. Зато в Лондоне-2012 стал олимпийским чемпионом.

Непобедимый украинец признался, что в профи все значительно проще, ведь здесь уже через три месяца после поражения можно получить новый шанс. Зато Олимпиада проводится раз в четыре года.

Олимпиада – уникальные соревнования: если не готов психологически, будет трудно. А когда готов во всем – это как двойной чизбургер с сыром,

– заявил Усик.

Как Усик стал олимпийским чемпионом?

В Лондон Александр приехал в статусе фаворита. Стадию 1/8 финала украинец прошел автоматически. Зато в четвертьфинале Усик одолел россиянина Артура Беребиева (17:13). За шаг до золотого боя боксер из Крыма встретился с представителем Болгарии Тервелом Пулевым, которого сокрушил в ринге 21:5.

В финале болельщики увидели украинско-итальянское противостояние Усика против Клементе Руссо, которому как раз проиграл в Пекине в 2008-м. На этот раз Александру удалось взять реванш у итальянца 14:11 и стать олимпийским чемпионом в весе до 91 килограмма.

После победы украинец прямо на ринге станцевал гопак.

Видео боя Усик – Руссо на Олимпиаде-2012

