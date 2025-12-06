"Готов отдать все свои пояса чемпиона мира": Усик удивил откровенным признанием
- Александр Усик рассказал, что некоторые боксеры готовы отдать все свои чемпионские пояса за олимпийскую медаль.
- Усик отметил важность психологической готовности на Олимпиаде, сравнивая ее с простотой профессиональных поединков.
Александр Усик рассказал о значимости Олимпийских игр для некоторых боксеров. Бывший абсолютный чемпион мира вспомнил историю, как один боец несколько раз становился чемпионом мира, но так и не получил ни одной медали на трех Олимпиадах.
Александр Усик не стал называть имя этого боксера, а лишь добавил, что этот боец был готов отдать все свои чемпионские пояса, чтобы завоевать хотя бы одну бронзовую олимпийскую медаль. Речь даже не шла о "золоте", передает 24 Канал со ссылкой на Fight Hype.
Стоит узнать В IBF признались, будут ли пытаться сорвать возможный бой Усик – Уайлдер
Что сказал Усик о значимости Олимпиады для боксеров?
В то же время украинский чемпион вспомнил свой путь на Олимпийских играх. Александр в Пекине-2008 вылетел уже во втором бою. Зато в Лондоне-2012 стал олимпийским чемпионом.
Непобедимый украинец признался, что в профи все значительно проще, ведь здесь уже через три месяца после поражения можно получить новый шанс. Зато Олимпиада проводится раз в четыре года.
Олимпиада – уникальные соревнования: если не готов психологически, будет трудно. А когда готов во всем – это как двойной чизбургер с сыром,
– заявил Усик.
Как Усик стал олимпийским чемпионом?
В Лондон Александр приехал в статусе фаворита. Стадию 1/8 финала украинец прошел автоматически. Зато в четвертьфинале Усик одолел россиянина Артура Беребиева (17:13). За шаг до золотого боя боксер из Крыма встретился с представителем Болгарии Тервелом Пулевым, которого сокрушил в ринге 21:5.
В финале болельщики увидели украинско-итальянское противостояние Усика против Клементе Руссо, которому как раз проиграл в Пекине в 2008-м. На этот раз Александру удалось взять реванш у итальянца 14:11 и стать олимпийским чемпионом в весе до 91 килограмма.
После победы украинец прямо на ринге станцевал гопак.
Видео боя Усик – Руссо на Олимпиаде-2012
Как последние новости об Усике?
Усик шокировал всех выбором своего желанного соперника. Александр в интервью Boxing King Media откровенно рассказал, что в следующем 2026 году хочет подраться с Деонтеем Уайлдером. Эта опция является для него первой в списке планов. В команде Уайлдера и сам Деонтей положительно отреагировали на такое желание украинца.
Инсайдер Лэнс Пагмайр заговорил о дедлайне поединка и его возможном месте проведения. Речь идет о первой половине 2026 года.
Зато в WBC могут санкционировать бой победителя противостояния Усик – Уайлдер с временным чемпионом по этой линии Агитом Кабаелом. Правда, немцу еще нужно успешно защитить это звание 10 января 2026 года во встрече против непобедимого поляка Дамиана Кныбы.
В свою очередь. украинский боксер запросил добровольную защиту титула WBC как раз поединка с "Бронзовым бомбардировщиком".
Интересно, что бывший промоутер украинца Александр Красюк заявил, что этот поединок Усик – Уайлдер для украинского чемпиона с точки зрения его карьеры и достижений ничего не значит.