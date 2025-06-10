Усик заговорил об окончании карьеры
- Александр Усик признался, что иногда думает о завершении карьеры, но не знает, сколько поединков еще проведет.
- Реванш против Даниэля Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года и может стать одним из последних боев в карьере Усика.
- Усик рассматривает трилогию с Тайсоном Фьюри как возможный финальный поединок, но требуется возвращение британца в профессиональный ринг.
- Усик желает завершить карьеру в Киеве, но из-за войны в Украине это пока невозможно.
Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Не исключено, что этот поединок станет одним из последних в большой карьере украинского чемпиона мира.
38-летний украинский боксер признался, насколько часто его оповещают мысли об окончании профессиональной карьеры. Александр Усик не стал называть конкретное количество боев, которые остались в его карьере, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Вот так Над моими домами летят бомбы, – Усик пригласил Трампа к себе домой после ночных обстрелов
Усик об окончании карьеры
Интересно, что ранее боксер поговаривал о двух поединках, которые ему осталось провести. Одним из которых является реванш против Даниэля Дюбуа, который запланирован на 19 июля 2025 года.
Думаю ли о завершении карьеры? Не очень часто, но иногда да. Сколько боев осталось? Десять! – Нет, ни, ни _COPY2 это неправда. Я не знаю точно. Не могу сказать сейчас, потому что, потому что...,
– ответил Усик.
Также Усик рассматривал трилогию с Тайсоном Фьюри для прощального поединка. Однако для этого нужно вернуть в профи-ринг британца.
Александр уже неоднократно заявлял, что хотел бы закончить свою карьеру на НСК "Олимпийский" в Киеве, но сейчас в Украине до сих пор продолжается кровавая война против России.
Реванш против Дюбуа станет для Усика 24-м боем в профессионалах. В предыдущих встречах украинец одерживал победы (14 – нокаутом). Последний раз Александр выходил в ринг в декабре прошлого года, когда во второй раз победил за год
"Цыганского короля".