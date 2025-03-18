Усик впервые заговорил о спорном решении WBO

Александр Усик намерен драться против Даниэля Дюбуа. Однако Всемирная боксерская организация решила изменить планы украинского чемпиона.

Теперь Усик обязан в тридцатидневный срок договориться о бое с Джозефом Паркером. Если Александр не будет драться против новозеландца, он потеряет титул WBO.

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Что сказал Усик

Александр Усик лаконично отреагировал на решение WBO заставить его драться против Джозефа Паркера, сообщает 24 канал со ссылкой на Al Arabiya English.

Украинский чемпион также назвал имя следующего соперника. Король хевивейта настроен драться против Даниэля Дюбуа.

В WBO сказали, что я должен защищать титул против Паркера? Сейчас цель нашей команды – сделать титульный бой с Даниэлем Дюбуа,

– сказал Усик.

Ранее появилась информация, что Александр Усик может заплатить Джозефу Паркеру, чтобы провести бой против Даниэля Дюбуа. Также новозеландец сможет подраться с победителем реванша между украинцем и британцем.