Первую строчку рейтинга среди претендентов занимает британец Мозес Итаума, тогда как действующим чемпионом мира по версии WBO остается Даниэль Дюбуа. Об этом сообщила организация WBO.

Как выглядит обновленный рейтинг WBO

В ноябре 2025 года Усик добровольно отказался от титула WBO, уволив пояс для других претендентов. После этого он больше не мог находиться в рейтинге организации, поскольку оставался обладателем чемпионских поясов других ведущих боксерских ассоциаций.

Летом 2026 года украинец также отказался от остальных своих чемпионских титулов, оставив за собой лишь пояс журнала The Ring. Тогда Усик заявил, что не завершает профессиональную карьеру и готовится к своему "последнему танцу" на ринге.

Еще один представитель Украины, чемпион WBO Europe Виктор Выхрист, сохранил за собой десятое место в обновленном рейтинге.

Топ-10 рейтинга WBO в супертяжелом весе:

Чемпион – Даниэль Дюбуа (Великобритания)

Мозес Итаума (Великобритания) Александр Усик (Украина) Филип Хргович (Хорватия) Энтони Джошуа (Великобритания) Фабио Уордли (Великобритания) Джозеф Паркер (Новая Зеландия) Баходир Жалолов (Узбекистан) Деонтей Уайлдер (США) Фрэнк Санчес (Куба) Виктор Выхрист (Украина)

Напомним, после того как Усик уволил титул WBO в конце 2025 года, полноправным чемпионом стал Фабио Уордли. В мае 2026 года пояс перешел к Даниэлю Дюбуа, который победил Уордли техническим нокаутом.

В настоящее время команда Усика рассматривает возможность проведения прощального боя в США, а среди потенциальных соперников называют американского боксера Деонтея Уайлдера.