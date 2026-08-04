Перший рядок рейтингу серед претендентів займає британець Мозес Ітаума, тоді як чинним чемпіоном світу за версією WBO залишається Даніель Дюбуа. Про це повідомила організація WBO.

Як виглядає оновлений рейтинг WBO

У листопаді 2025 року Усик добровільно відмовився від титулу WBO, звільнивши пояс для інших претендентів. Після цього він більше не міг перебувати у рейтингу організації, оскільки залишався володарем чемпіонських поясів інших провідних боксерських асоціацій.

Влітку 2026 року українець також відмовився від решти своїх чемпіонських титулів, залишивши за собою лише пояс журналу The Ring. Тоді Усик заявив, що не завершує професійну кар'єру та готується до свого "останнього танцю" на рингу.

Ще один представник України, чемпіон WBO Europe Віктор Вихрист, зберіг за собою десяте місце в оновленому рейтингу.

Топ-10 рейтингу WBO у надважкій вазі:

Чемпіон – Даніель Дюбуа (Велика Британія)

Мозес Ітаума (Велика Британія) Олександр Усик (Україна) Філіп Хргович (Хорватія) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Фабіо Вордлі (Велика Британія) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Баходір Жалолов (Узбекистан) Деонтей Вайлдер (США) Френк Санчес (Куба) Віктор Вихрист (Україна)

Нагадаємо, після того як Усик звільнив титул WBO наприкінці 2025 року, повноцінним чемпіоном став Фабіо Вордлі. У травні 2026 року пояс перейшов до Даніеля Дюбуа, який переміг Вордлі технічним нокаутом.

Наразі команда Усика розглядає можливість проведення прощального поєдинку у США, а серед потенційних суперників називають американського боксера Деонтея Вайлдера.