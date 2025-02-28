"Парень, который выписывает чеки": легенда бокса назвал имя следующего соперника Усика

Александр Усик планирует вернуться на ринг в 2025 году. Среди потенциальных соперников украинского боксера обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа и временный чемпион мира WBO Джозеф Паркер.

Дерек Чисора поделился мыслями относительно будущих боев украинского чемпиона. Опытный боксер назвал имя следующего соперника, с которым будет драться Усик, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Долгожданному бою быть

Дерек Чисора считает, что Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа. Ветеран хевивейта заявил, что Британский боксерский совет не рассматривает проведение боя Дюбуа – Паркер.

Несмотря на то, что бой между новозеландцем и "Динамитом" не состоялся из-за болезни британца. Ведь реванш Усик – Дюбуа вызывает большой ажиотаж, а также является более финансово привлекательным.

Дюбуа подерется с Усиком. Теперь этот бой состоится. Все должны это понять. Матчмейкеры больше не пытаются устроить бой Дюбуа с Паркером. Британский боксерский совет контроля больше ничего об этом не говорит. Дюбуа – парень, который выписывает чеки,

– сказал Чисора.

Отметим, что Александр Усик ранее подтвердил намерения драться против Даниэля Дюбуа. Украинец планирует во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. Тогда украинский боксер одолел британского визави техническим нокаутом в поединке в польском Вроцлаве.